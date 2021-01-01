Curry karantinadan çıktı, Embiid döndü, Tatum hala yok!

Boston Celtics ve Philadelphia 76ers ekipleri, bu geceki maçlarından önce, sakatlık raporlarındaki güncellemeleri paylaştılar.



Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın, NBA sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle kadro dışında olmayı sürdürdüğü belirtilirken, Carsen Edwards'ın KOVID-19 protokolleri nedeniyle kadroya alınamadığı belirtildi.



Başantrenör Brad Stevens'a göre bu Cuma günü takıma katılma olasılığı bulunan Tatum'ın ne zaman parkelere döneceği ise belirsizliğini koruyor.



Öte yandan, Robert Williams'ın ise Salı günü antrenmanlara geri döndüğü ve bu gece Sixers'a karşı oynayabileceği kaydedildi.



Antrenmana geri dönmeden önce 10 gün boyunca kadro dışı kalan Williams, KOVID-19 protokolleri nedeniyle ekibin New York Knicks ile oynadığı son karşılaşmayı kaçırmıştı.



CURRY KARANTİNADAN ÇIKTI, EMBIID DÖNÜYOR



76ers tarafında ise, KOVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra karantina altında olduğu için, ekibin son beş maçında forma giyemeyen Seth Curry'nin, sağlık ve güvenlik protokollerinden geçtiği açıklandı. Curry'nin bu akşam oynamaya hazır olup olmadığı konusunda ise bir güncelleme yapılmadı.



Mike Scott ve Vincent Poirier'ın kadro dışı oldukları da raporda yer aldı.



Sixers süperstarı Joel Embiid'in ise, geçtiğimiz Pazar günkü Memphis Grizzlies maçını kaçırdıktan sonra, bu gece Boston'a karşı geri döneceği kaydedildi. Embiid önceki maçta küçük bir diz sorunu yüzünden kadro dışı kalmıştı.



