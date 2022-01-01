Curry, kademeli olarak şut kaçırmayı unuttu!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, dün gece yaptığı şut antrenmanıyla yine herkesi kendine hayran bıraktı.



Curry'nin Warriors ve Dallas Mavericks arasında dün gece oynanan karşılaşmadan önce yaptığı şut antrenmanında arka arkaya 14 kez isabet bulduğu video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.



Soktuğu şutlarla giderek mesafesini açan ve yarı sahaya kadar giden Steph, sonrasında tekrar birer birer yaklaşarak denediği tüm şutlarında isabet buldu. Steph bu kusursuz serisine, oldukça yüksekten bıraktığı bir floater'la noktayı koydu.



Mavericks'in 107-101 kazandığı karşılaşmada Curry, 27 sayı, 4 ribaund, 10 asist ve 2 top çalma ile ekibinin en skorer ismi olsa da, bu çabası galibiyete yetmemişti:



