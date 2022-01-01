Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Curry, kademeli olarak şut kaçırmayı unuttu!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, dün gece yaptığı şut antrenmanıyla yine herkesi kendine hayran bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Youtube
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, dün gece yaptığı şut antrenmanıyla yine herkesi kendine hayran bıraktı.

Curry'nin Warriors ve Dallas Mavericks arasında dün gece oynanan karşılaşmadan önce yaptığı şut antrenmanında arka arkaya 14 kez isabet bulduğu video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Soktuğu şutlarla giderek mesafesini açan ve yarı sahaya kadar giden Steph, sonrasında tekrar birer birer yaklaşarak denediği tüm şutlarında isabet buldu. Steph bu kusursuz serisine, oldukça yüksekten bıraktığı bir floater'la noktayı koydu.

Mavericks'in 107-101 kazandığı karşılaşmada Curry, 27 sayı, 4 ribaund, 10 asist ve 2 top çalma ile ekibinin en skorer ismi olsa da, bu çabası galibiyete yetmemişti:


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal