Curry: "Juan Carlos Navarro'dan çok etkilenmiştim"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, EuroLeague efsanesi Juan Carlos Navarro'nun oyununa nasıl ilham verdiğini açıkladı.



Curry, muhabirlerle yaptığı bir video görüşmesinde, kariyerinin ilk aşamalarında Navarro'nun kendisini nasıl etkilediğini şöyle anlattı:



"Bir kez ona karşı bir milli maçta oynamıştım ve birçok kasedini izlemiştim. Yaratıcılığı, şut seçimi ve sahadaki ritmi, izleyince ve ona karşı oynadığınızda çok dikkat çekiciydi. Tek ayaklı üçlük soktuğunu da görmüştüm ve sahada hareket etme şekli de oyunuma katabileceğim şeyler arasındaydı. Birkaç kez tek ayakla üçlük denemiştim ve isabet bulmuştum da."



Curry, 2018'de de İspanyol TV Kanalı La Sexta'ya, dengesiz atılan uzak mesafe şutunu repertuarına katmak istediğini söylemişti.



Navarro, Memphis Grizzlies'e bağlı olarak 2007-08 sezonunda NBA'de oynamış, ancak hemen Avrupa ve FC Barcelona'ya geri dönmüştü.



