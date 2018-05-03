Curry: "Jordan, 1998'de Russell'ı iterek düşürdü"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, efsane oyuncu Michael Jordan'ın 1998 NBA Finallerinde şampiyonluğu kazandıran şutu atmadan önce, kendisini savunan Utah Jazz guardı Byron Russell'ı iterek düşürdüğünü söyledi.
Geçmiş yıllarda Curry, çocukken en sevdiği oyunculardan birinin Byron Russell olduğunu söylemişti.
Curry, durumla ilgili, "Biraz incinmiştim. Jordan'ı çok severdim, ama Byron Russell en sevdiğim adamlardan biriydi ve bunun onun başına gelmesi beni üzmüştü. Kesinlikle iterek düşürmüştü ama."
açıklamasını yaptı. O ünlü pozisyon şu şekildeydi: