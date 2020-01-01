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Curry: "James, kafesinden fırlayan bir köpek yavrusu gibiydi"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, takımın çaylak oyuncusu James Wiseman'ın "son derece yüksek bir tavana" sahip olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, takımın çaylak oyuncusu James Wiseman'ın "son derece yüksek bir tavana" sahip olduğunu söyledi.

Steph, Wiseman'ın antrenmanlarda gösterdiği enerjisinden de etkilendiğini söyledi:

"Tavanı son derece yüksek. Birkaç kez tekrar ettikten sonra maç benzeri bir ortama gireceği için heyecanlıyım. Enerjisi manyak gibiydi. Kafesinden fırlayarak çıkan bir köpek yavrusu gibiydi."

Wiseman, bu yılki NBA Draftı'nda Warriors tarafından ikinci sırada seçilmişti. Golden State ile dört yıllık bir anlaşma imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, çaylak sezonunda 8.73 milyon dolar kazanmaya hazırlanıyor.

Eski Memphis yıldızı, Warriors için henüz bir hazırlık maçında oynamadı. Daha önce KOVID-19 testi pozitif çıktığı için, yakın zamanda anca takım antrenmanlarında katılabilmişti.


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