Curry, J. Walter Kennedy Yurttaşlık Ödülü'nü kazandı!

Golden State Warriors'ın süperstarı Stephen Curry, 2022-23 sezonu J. Walter Kennedy Yurttaşlık Ödülü'nün sahibi oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Curry, J. Walter Kennedy Yurttaşlık Ödülü'nü kazandı!
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19 Mayıs 2023 14:53
Golden State Warriors'ın süperstarı Stephen Curry, 2022-23 sezonu J. Walter Kennedy Yurttaşlık Ödülü'nün sahibi oldu.

Profesyonel Basketbol Yazarları Derneği (PBWA) tarafından seçilen ödül, bu sezon Warriors süperstarı Curry'ye verildi.

Adını NBA'in ikinci başkanından alan bu ödül, PBWA tarafından her yıl topluma olağanüstü hizmet ve özveri gösteren bir oyuncuya, koça veya antrenöre verilen bir ödül olarak biliniyor.

Kariyerinde dört kez NBA şampiyonu ve iki kez MVP olan Curry, Los Angeles Lakers pivotu Wenyen Gabriel, LA Clippers forveti Paul George ve Boston Celtics forveti Grant Williams ile birlikte 2022-23 ödülü için aday olan dört oyuncudan biriydi.

PBWA Başkanı Howard Beck, Curry için "Steph Curry kadar geniş nüfuza veya güçlü bir platforma sahip çok az sporcu var ve kendisi bu platformunu, diğerlerine fayda sağlamak adına sonuna kadar kullanmış bulunuyor. Profesyonel Basketbol Yazarları Derneği üyeleri kendisini ve diğer adayları örnek çalışmalarından dolayı tebrik ediyor." şeklinde konuştu.

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