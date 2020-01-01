Curry, insanların "rahatlarını bozmalarını" istiyor: "Daha kaç örnek lazım?"

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, insanları değişime teşvik etmek için "rahatlarını bozmalarını" istediğini belirtti.



Anthony Morrow ve Justin Jack ile The Life Podcast'in son bölümünde, Curry, George Floyd'un trajik cinayeti ve ülkenin dört bir yanındaki protestolar hakkında konuştu.



Curry, Afroamerikalılara karşı polisin vahşetinden bıkmış durumda ve insanların değişimi sağlamak için "rahatsız olmalarını" istediğini belirtti:



"Daha kaç tane örneğe ihtiyacınız var. Ben bu durumu, aslında Stephen Jackson'dan öğrendim. Arkadaşının doğru şekilde anıldığından ve adının unutulmamasından emin olmak için deli gibi paylaşım yapıyor ve bunu görev olarak üstlenmiş durumda."



"Ancak topluluğumuzun dışındaki insanlar konuşana, platformlarını kullanana, rahatlarını bozana ve gerçekte olan bu sorunlarla ilgili bir tür duygusal değişiklik hissedene kadar, aynı durumda olacağız. Benim sosyal medyada baktığım şey, gerçek anlamda çözüm bulabilme üzerine. Tekrar tekrar sesinizi yükseltmek ve sinirlenmekten artık gına geliyor olabilir, ama bu soruna bazı çözümler bulmalıyız ve buna karşı sorumlu olmalılar."



Curry, platformunu George Floyd'un ölümünden sonra konuşmak için kullanan birçok yıldız sporcudan biri.



Warriors başantrenörü Steve Kerr, Los Angeles Lakers süperstar LeBron James ve Charlotte Hornets sahibi ve NBA efsanesi Michael Jordan da, Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürüldüğünü izlerken öfkelerinden bahsedenler arasındalardı.



