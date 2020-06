Curry: "Hayatta olmak için harika bir zaman!"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Black Lives Matter protestoları hakkında konuştu ve bugünün "Hayatta olmak için harika bir zaman" olduğunu söyledi.



Dünyadaki huzursuzluk döneminde, ırk eşitliği ve sosyal adalet adına birçok yıldız sesini çıkarmıştı. Curry, The Mercury News'den Jerry McDonald ile yaptığı röportajda, BLM hareketi hakkındaki düşüncelerini paylaşan en son kişi oldu:



"Hayatta olmak için harika bir zamandayız. Bu yeni neslin kendi başlarına girişimde bulunduklarında yaptıklarını görmekten heyecan duyuyorum. Protestolarda beraber yürüdüğüm insanlar, her yaştan genç erkekler, kadınlar ve insanlar şu an bir araya geliyorlar."



"Bu, bu ülkedeki tüm insanlar için işe yaramayan bir sistemde yaşanan 400 yıllık adaletsizliklerin sonucu oldu. Herkesin dikkatini çekmek için, aynı anda iki pandemiden oluşan mükemmel bir fırtına gerekiyordu. Tabii ki şu sıralar KOVID'in toplumumuza yönelik tehdidi ile uğraşıyoruz ve bu, tüm insanlar için bir konuşma ve farkındalık seviyesi de ortaya çıkardı. Umarım tartışmalar devam eder ve bunun sadece bir an değil, bir hareket olduğunu görerek, herkesin rolünü oynayabileceği ve yer alabileceği, değişim gören eylemlerde bulunabiliriz."



Steph'in kendisi de Kaliforniya'daki çeşitli protestolarda görülmüş ve lig içindeki bu hareketin en aktif yüzlerinden biri olmuştur. O ve Warriors, asla görüşlerini ifade etmekten çekinmediler ve bu kez de işler değişmedi.