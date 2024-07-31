Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, ABD Milli Takımı'nın Güney Sudan'a karşı "yerinde bir korku" duyduğunu söyledi.



Cury, ESPN'den Brian Windhorst'e yaptığı açıklamada, ABD Takımı'nın Paris Olimpiyatları öncesinde yaptığı hazırlık maçında yenilginin eşiğinden dönmesi sebebiyle Güney Sudan'ı göz ardı etmediğini belirtti:



Tarihinde ilk kez Olimpiyatları'da mücadele eden Güney Sudan, bu ayın başlarında Londra'da oynanan bir hazırlık maçında ABD'yi mağlup etmeye çok yaklaşmış, fakat karşılaşmayı 101-100 kaybetmişti. Maçın bir noktasında Güney Sudan, ABD Takımı'na karşı 16 sayılık bir üstünlük elde etmişti.



"Yerinde bir korku duyuyoruz. Her maçı rölantide oynayıp kazanmayı beklemememiz gerektiğini biliyoruz. Hazırlık maçları programı harikaydı çünkü nerede daha iyi olmamız gerektiğini anlamanız ve ayrıca bizi yenmeye çalışan takımların gücünü hissetmemiz gerekiyordu. Çok güçlü bir hücumları var, sahaya yayılıyorlar, çok sayıda üçlük atıyorlar ve atletikler. Bu yüzden onları nasıl savunacağınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sırbistan'dan tamamen farklılardı."



ABD Takımı bu gece Güney Sudan ile TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.





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