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"Curry, Giannis'in Warriors'ı düşünmesinde baskın bir etken" iddiası!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun Warriors'a serbest oyuncu döneminde katılmayı düşünmesinin en baskın nedeni olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun Warriors'a serbest oyuncu döneminde katılmayı düşünmesinin en baskın nedeni olduğu bildirildi.

Bucks, 2020 yaz dönemi başladığında Antetokounmpo'ya supermax uzantı kontratı teklifini sunabilir. Giannis bu teklifi reddederse, 2021 yazında sınırsız bir serbest oyuncu olabilir.

Giannis, Curry ile olan dostluğu nedeniyle Warriors ile adı bir süredir geçen bir isimdi.

The Athletic'ten Anthony Slater'ın iddiaları şu şekilde:

"Giannis gelecek yaz piyasaya girerse 26 yaşında olacak. Giannis'in Warriors'a eğilimi olmasındaki baskın bir neden olarak kabul edilen Curry ise 33 yaşında olacak. Çapraz bağ rehabilitasyonunun geç aşamalarında olan Klay ve fiziksel gerilemenin erken belirtilerini gösteren Draymond Green ise 31 yaşına girecekler.

Warriors, Curry'i Kevin Durant ile eşleştirmiş ve iki şampiyonluk kazanmıştı. Şimdi, Warriors, daha çok şampiyonluk kazanmak için Steph'in yanına başka bir MVP almaya çalışıyor."

Antetokounmpo, 2019-20 sezonunun askıya alınmasından önce Bucks için ortalama 29.6 sayı, 13.7 ribaund ve 5.8 asistle oynamıştı.


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