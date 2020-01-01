Curry: "Gençlik ve tecrübe arasında kusursuz bir dengemiz var"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors'ın önümüzdeki sezonda 'hesaba katılması gereken güçlü bir ekip olacağından' emin olduğunu söyledi.



Curry, Warriors'ın 2020-21 sezonunun playofflarına kalacağından emin olduğunu ifade etti. Ayrıca takımının playofflarda hesaba katılması gereken bir güç olacağından da emin olduğunu belirtti.



Curry, Klay Thompson'ın sakatlık nedeniyle tüm sezon boyunca oynamayacağı gerçeğine rağmen, GSW'nin başarabileceği şeyler konusunda heyecanlı.



The Undefeated'den Marc J. Spears ile yaptığı röportajda Steph, sadece üç hafta içinde başlayacak yeni sezon için heyecanını şu şekilde dile getirdi:



"Daha önce de o konumdaydık, o yüzden ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve dayanağımız kesinlikle bu olacak. Şu anda, tecrübe ve gençlik arasında kusursuz bir denge kurmuş durumdayız. Ve bir playoff karşılaşması söz konusu olduğunda, sahada odaklandığımız anda, yenmesi zor bir takım olduğumuzu biliyoruz.



Playoff zamanı ne zaman gelirse gelsin, orada olacağımızı ve o bağlamda hesaba katılması gereken bir güç olacağımızı biliyoruz."



Eski MVP, elindeki sakatlık nedeniyle önceki sezonun çoğunu kaçırırken, Warriors ekibi normal sezonu NBA'in en kötü derecesiyle bitirmişti.



Şimdi, Curry ve Draymond Green'in geri dönmesiyle, Warriors önümüzdeki sezon şampiyonluk için yarışan takımlar arasına girmeye çalışacak.



