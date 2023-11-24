Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, hakem Scott Foster'ın son maçta Chris Paul'u oyundan atmış olmasından memnun olmadığını söyledi.



Paul, Phoenix Suns'a karşı oynanan son maçta kendisini son on yıllık süreçte şahsi bir şekilde hedef aldığı düşünülen Foster tarafından atılmıştı.



Curry de herkes gibi Foster'ın Paul'u hedef aldığını düşündüğünü belirterek, sahada ikili aralarında yaşananlar hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Galiba o sırada zaten çift haneli farkla gerideydik ve CP'nin liderliğine ve oyunu yönetme şekline net bir şekilde ihtiyacımız vardı. Bu karar hiç hoşuma gitmedi. Aralarında bir mazi olduğunu biliyorum, o da bunun hakkında konuşmuştu.



Bir oyuncuyla hakem arasında ne konuşuluyorsa, bunun bir şekilde orada kalması lazım. Scott'a Chris'i attıktan sonra söylediğim de buydu. Oyuncuların bazen çizgiyi aştığını da biliyorum, fakat her iki taraf da bunun bir parçası olduğunda bu açıkçası hiç hoşuma gitmiyor.



Bunu gördüğümde beni en çok rahatsız eden kısım bu olmuştu. İki adamın birbirini ikna etmeye çalıştığı bir durum söz konusuydu. Basketbola odaklansak yeter."



Son dokuz yılda Paul, Foster'ın hakemlik yaptığı yalnızca bir maçı kazanabilmişti. Bu maç, CP3'nin Foster'ın yönettiği maçlarda 2014'e kadar uzanan 13 yıllık mağlubiyet serisine son vermişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU