Curry, en iyi 75 arasına seçilmesiyle ilgili: "Çok güzel bir duygu"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, NBA'in 75. Yıldönümü takımına dahil edilmesi hakkında konuştu.



Curry, tüm zamanların en iyi 75 oyuncusu arasında kabul edilmesinin oldukça özel olduğunu söylerken, gelecekteki hedeflerine odaklanmayı sürdürdüğünü açıkladı.



Steph ayrıca takım arkadaşlarına ve kariyerinde bu kadar ileri bir noktaya gelmesi için yaşadıklarına minnettar olduğunu da sözlerine ekledi:



"Kelimelere dökmek zor. Açıkçası, hala kariyerimin ortasındayım ve gözlerimi daha fazla başarıya dikmiş durumdayım. Oradaki isimleri düşünürsek, bu şekilde tasdiklenmiş olmak çok özel bir durum.



Bu noktaya gelmek için geçirdiğim tecrübelere, takım arkadaşlarıma ve bana inanmış olan herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir duygu."



33 yaşındaki Steph, kariyerinde üç şampiyonluk yüzüğüne ve iki MVP ödülüne sahip.



