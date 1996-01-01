Curry: "Durant'li kadromuz, 1996 Bulls'u yener!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors'ın Kevin Durant'li kadrosunun yedi maçlık bir NBA Finalleri serisinde Michael Jordan'ın 1996 yılındaki Chicago Bulls'u yeneceğini söyledi.



Curry, GQ Sports'a konuk olduğu bir segmentte çeşitli sosyal medya sitelerinde kendisine iletilen soruları yanıtlarken, Warriors'ın efsanevi Bulls kadrosunu yenip yenemeyeceğine dair soruya şöyle yanıt verdi:



"Kesinlikle yenerdik. Tabii ki asla bilemeyeceğiz, ama kağıt üzerinde baktığınızda bence şansımız yüksek. Hatta altı maçta Warriors alır derdim."



Durant ile Warriors, 67-15'lik normal sezon rekoru ve 2017 playofflarında neredeyse kusursuz 16-1'lik serisiyle şampiyon olmuş, ayrıca sonraki yıl da bu başarıya ulaşarak unvanını arka arkaya yıllarda korumuştu.



Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olarak görülen Michael Jordan'ın liderliğini üstlendiği Bulls ekibi ise Hall of Fame sınıfı oyuncular Scottie Pippen ve Dennis Rodman'ın yanı sıra Ron Harper, Toni Kukoc, Steve Kerr ve Luc Longley'den oluşan istikrarlı destek kadrosuyla, 1996'da normal sezonu 72-10'luk bir dereceyle tamamlamış ve aynı sezon şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.



