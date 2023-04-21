Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, takım arkadaşı Draymond Green'in aldığı uzaklaştırma cezası nedeniyle forma giyemediği Sacramento Kings karşılaşmasının ardından konuştu.



Birkaç kilit oyuncusu olmadan gelen galibiyetin ardından Curry, tartışmalı bir şekilde dün gece playoff ilk turunun 3. maçında oynamasına izin verilmeyen takım arkadaşı Draymond'ı şu şekilde savundu:



"Seriyle ilgili dikkat dağıtmaya yönelik birçok açıklama ve kuru gürültü oldu. İlk iki maçı kaybederek başlamak zorlu bir durum. Evimizdeki maça iyice odaklanmış olarak dönmek isterken, Draymond'ın cezalı olduğu haberini aldık. Bizim için büyük bir darbe olsa da, dün antrenmanda enerjimiz çok güzeldi ve yanlış olduğunu düşündüğümüz bu kararla ilgili hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimizi anlayıp, görevimize odaklanarak hareket ettik.



Bu gece kazanabilirsek, serinin momentumunu değiştirmek adına iyi bir fırsatımız olacağını biliyorduk. Draymond'ın mesajı da hep buydu. Yapmamız gerekeni yaptık... Draymond'ın mazisi olduğunu söylüyorlar, bizim de var."



Curry karşılaşmada 36 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla takımının en skoreri olmuştu.





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