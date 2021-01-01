Curry: "Draymond, birlikte oynadığım en zeki oyuncu!"

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, Draymond Green'in "birlikte oynadığı en zeki basketbol oyuncusu" olduğunu söyledi.



Draymond, dün gece Denver Nuggets karşısında alınan 118-97 galibiyette 19 asistle kariyer rekorunu egale ettikten sonra, Curry'den büyük bir iltifat aldı:



"Sayı atmasının pek fark yaratan bir durum olmadığı Draymond-tipi bir gece geçirdiğinde, kendine has özelliklerini ortaya koymuş oluyor. Topu herkese zamanında ileterek takımı daha iyi hale getiriyor ve poizsyonları tamamlayabiliyor da. Kendisi, beraber oynadığım en zeki basketbol oyuncusu ve bu gece yaptığı gibi, maçlara kendi tarzında etki edip galibiyeti getirerek bunu göstermiş oldu."



"PASÖRLER DE RİTİM YAKALARLAR"



Karşılaşmayı 1/3 şut isabetiyle tamamlayıp yalnızca 2 sayı bulmuş olan Green, pasörlerin de Curry ve diğer büyük şutörler gibi maç içinde ritimlerini bulabildiğine inandığını belirtti:



"Kesinlikle. Ritminizi bulup istediğiniz pası verebileceğinizi hissettiğiniz anlar oluyor. Yaptığımı gördüğünüz o çılgın paslardan bazıları, şansımı denediğim paslar oluyor. Bazen tam sahadan gelip şut deneyen adamlar gibi, ben de pas atarken böyle denemeler yapabiliyorum.



Şansımı denerken, topu o daracık noktadan geçirip geçiremeyeceğime bakmaya çalışıyorum ve bu çok eğlenceli oluyor. Ama bunlar, bugünkü gibi şut sokabilen, tam vaktinde kat eden ve savunmayı doğru okuyan adamlarınız olduğunda mümkün oluyor."



"DRAYMOND, PAS ATMA KONUSUNDA BİR USTA!"



Curry, Green'in bu değerlendirmesine şu ifadeleriyle katıldı.



"Oyunun yavaşladığını ve çemberin normalden daha büyük gözüktüğünü hissettiğiniz anlar gibi, pasörlerin de tepe noktasında karar verirken ve birini boşa çıkarken aynı şeyleri hissettiklerini düşünüyorum. Bazen tam yerinde ve zamanında paslar attığınızda, bunlar her şeyi daha iyi ve çabuk görmeniz sayesinde oluyor. Pasın açısını, hızını ve zamanlamasını ayarlama konusunda kendisi tam bir usta."



