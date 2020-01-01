Curry, Dr. Anthony Fauci ile bir koronavirüs söyleşisi yaptı

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü ve Amerika'nın koronavirüsle mücadelesinin yüzü olan Dr. Anthony Fauci ile bir koronavirüs Soru-Cevap bölümüne ev sahipliği yaptı.



Curry, küresel salgın ve ölümcül hastalıklarla mücadelede herkesin rolüne daha fazla farkındalık getirmek için spot ışığını kullanmaya devam ediyor.



Dr.Fauci, Curry'ye yaptığı açıklamada, bir aşının çalışmalarda olduğunu söyledi.



Warriors takımı web sitesinde yer alan röportajın bir bölümü şu şekildeydi:



Curry: "Büyük toplantıların ve spor karşılaşmalarının virüsü yaymaya devam etmek için bir tehdit olmasıyla, bunları tekrar ziyaret etmenin uygun olup olmadığını belirlemek için hangi metriği arıyorsunuz?"



Dr. Fauci: "Görmeniz gereken şey, eğrinin yörüngesi inmeye başlıyor. Çin'de yukarı ve aşağı gittiklerini gördük, normal yaşama geri dönmeye başladıklarını gördük. Virüsü Çin'e yeniden kapmamaya dikkat etmeleri gerekiyor, ancak eğrinin diğer ucundalar. Kore de bunu yapıyor, iniş görmeye başlıyorlar. Avrupa, özellikle İtalya korkunç bir durumda: hala yükseliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir ülke. Şu anda New York gibi çok farklı bölgelerimiz var, orası da korkunç bir zaman geçiriyor ve yine de ülkede oldukça iyi performans gösteren yerler var… Ülke olarak bir dereceye kadar normale dönmeyi düşünmeye başlayabiliriz. Hepsi köşeyi döndü ve düşüşe geçmeye başladı."



Curry: "Bir aşı geliştirmek için zaman çizelgesi olduğunu biliyorum. Bunu yapabilmenin 12 ila 18 aylık bir zaman çizelgesi olduğunu duydum. Bu süreç nasıl bir şey ve o dönem başarıya ulaşma ihtimalimiz nedir? "



Dr. Fauci: "Herhangi bir virüsün tarihinde her zamankinden daha hızlı bir aşı geliştirmeye başladık. Keşfedildiği andan gerçekte yaptığımız zamana ve denemeye koyduğumuz ana dek. Ancak aşıyı test ettiğinizde birden fazla aşama oluyor. Yapmanız gereken ilk şey, güvenli olduğundan emin olmak. Buna birkaç hafta önce başladık… İkinci aşama işe yarayıp yaramadığını belirlemek için ön hazırlık yapmak. Sekiz ay kadar sürecek olan şey budur. Yani birinci aşama, artı yedi ya da sekiz ay için üç ya da dört ay topladığınızda, yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıllık bir süreç görürsünüz."



"Gerçekten zorlarsak, gelecek kışın içine girdiğimizde işe yarayan bir şeye sahip olup olmadığımızı bileceğimizi umuyoruz. Bir aşı, başka bir mevsime geçtiğimizde tamamen durumla alakalı olacaktır, ki Steph, açıkçası, sanırım bunu başaracağız çünkü bu virüs çok, çok bulaşıcıdır… Birdenbire kaybolacağını düşünemiyorum. Dolayısıyla aşılar bir dahaki sefere daha önemli olacak, şimdi uğraştığımız şeyler için değil."



Söyleşinin tümünü, aşağıdan izleyebilirsiniz:







