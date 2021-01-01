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Curry dinlenmeyecek, bu gece Indiana'da oynayacak!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, Indiana Pacers'a karşı oynanacak bu geceki maçta forma giyeceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, Indiana Pacers'a karşı oynanacak bu geceki maçta forma giyeceği açıklandı.

Bleacher Report'tan Jason Dumas, Steph'in Indianapolis'te dinleneceğine yarın gece New York'taki Madison Square Garden'da Knicks'e karşı forma giyeceğine dair önceki raporların aksine, bu gece Indiana'ya karşı oynayacağını duyurdu.

2.967 üçlük isabetine sahip olan Curry, efsane şutör Ray Allen'ın 2.973'lük rekorunu kırmaya yalnızca yedi üçlük isabeti uzakta olduğundan dolayı, bir süredir kırması beklenen rekora bu gece ulaşabilir.

Steph, Warriors'ın geçtiğimiz Cumartesi gecesi Philadelphia 76ers'a karşı son yenilgisinde beklenen rekoru kıramamış, Matisse Thybulle'un sıkı savunması sonrası sahadan 6/20 şut isabeti ve toplamda 18 sayıyla ayrılmıştı.


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