Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, NBA'deki yeni genişleme takımının Seattle'da olması üzerine desteğini dile getirdi.



NBA büyümeye ve markasını global anlamda genişletmeye devam ettikçe, lige bir genişleme takımı ekleme fikri bir süredir giderek daha konuşulan bir konu olmaya başlamıştı ve bu takımın nerede olacağı halen belirsiz olsa da, Seattle da konuşulan şehirler arasındaydı.



SuperSonics'in eski evi olarak takımı diriltme hareketi ve desteği, yıllar içinde güçlü bir şekilde artış göstermişti ve Curry ise, BuzzFeed tarafından hangi şehrin yeni bir NBA takımı almasını istediğini sorduğunda, şu yanıtı verdi:



"Babamın ligde oynadığı dönemlerde Seattle'da gördüğüm hareketliliği düşününce, oranın iyi bir şehir olacağını düşünüyorum."



Seattle'ın yanı sıra, Las Vegas ve Mexico City'nin de yeni bir takım için şehir adayları arasında olduğu düşünülüyor.



