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Curry'den Klay'e, geceye damgasını vuran pas!

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin Klay Thompson'a sahanın öbür tarafından yolladığı harika pas, geceye damgasını vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Youtube
Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin Klay Thompson'a sahanın öbür tarafından yolladığı harika pas, geceye damgasını vurdu.

Steph, Warriors'ın Sacramento Kings'i 126-114 mağlup ettiği maçın ilk çeyreğinin bitimine 6:04 kala, karşılaştığı ikili sıkıştırmadan Klay'e yolladığı ve Damian Jones'un kafasına neredeyse teğet geçen harika bir pasla kurtuldu.

Klay ise bu pası aldıktan sonra, gecede kaydettiği toplam yedi üçlükten birini atmış oldu. 

Klay maçı 23 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle, Curry ise 20 sayı, 7 asist ve 2 top çalma ile tamamlamıştı.


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