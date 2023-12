Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, takım arkadaşı Draymond Green'in Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert ile yaşadığı olayın ardından kendisiyle iletişime geçtiğini ve durumun nedenini öğrenmeye çalıştığını belirtti.



Green, Curry ile yaptığı sohbette Gobert'i boğduğunda aklından neler geçtiğini ESPN'den Ramona Shelburne ile konuştu:



"Geri dönüp tekrar izlediğimde, 'Ah be, onu o anda fark ettiğimden çok daha uzun süre tutmuşum' demiştim. Ama gerçek şu ki, öyle anlarda zaman kavramını unutuyorsunuz. Benim onu yaptığıma dair hiçbir fikrim yoktu. Anlık gelişmişti. O sırada her şey hareket halinde oluyor, aksiyon oluyor."



Curry, Kasım ayında Gobert ile yaşanan ve beş maç cezaya yol açan olay sonrasında 2012'den beri takım arkadaşı olan Green ile derinlemesine konuştuğunu söyledi:



"Ona 'Yaptığından çok, neden yaptığın konusunda endişem var.' demiştim. Çok uzun zamandır birlikteyiz ve süreç boyunca kişisel olarak başından geçen birçok şeyi de anlatmıştı. Yani işin içinde stres durumu da var.



Ama hepimiz onun sayesinde iş görebiliyoruz. Onun yerini alabilecek kimse tanımıyorum. Kendisi nasıl oynadığımız ve ne kadar motive olduğumuz konusunda bir barometre gibi. Bize etkisi çok fazla. Yani bu hem bir lütuf hem de bir lanet denebilir."



"İŞİNİ YAP, AMA LAZIMSIN"



Green, Gobert olayının ardından Curry'nin kendisine ilettiği mesajı şu şekilde aktardı:



"Steph bana, 'Sen normalde işin neyse onu yapacaksın, çünkü rolün bu. Ama yanımızda olmana da ihtiyacımız var. Sana nasıl kendin olacağını söyleyemem çünkü sana değiş diyemem. Sadece şunu diyeceğim, ne yapman gerekiyorsa yap, ama sahada bize lazımsın. Özellikle de bana.' demişti.



Bunu oldukça takdir etmiştim çünkü şahsen asla Steph'e gidip 'Şut atmayı bırakman lazım' falan diyemezdim."



Warriors, bir süre Green'in yokluğunda devam edeceği sezonda an itibariyle 10-14'lük derecesiyle Batı Konferansı'nın 11. sırasında yer alıyor.





