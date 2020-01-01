Curry de George Floyd için sessiz kalmadı!

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, Minneapolis'te bir polis memurunun kendisini tutukladıktan sonra dizini boynuna koyarak öldürdüğü Afroamerikalı George Floyd'un öldürülmesine tepki gösteren en son NBA oyuncularından biri oldu.



LeBron James, Steve Kerr ve Stephen Jackson bu cinayet hakkında konuşan birkaç önemli isimden biriydi ve Curry de duygularını Instagram'da duyurmaktan çekinmedi:



"Bu görüntü sizi rahatsız etmiyor ve sizi kızdırmıyorsa, artık bilmiyorum. Birçok insanın konuştuklarını ve ne kadar bıkkın ve kızgın olduklarını ifade etmeye çalıştıklarını gördüm. Hepsi gayet güzel ama bu, içinde yaşadığımız bir gerçek. George Floyd. George Floyd. George'un bir ailesi var. George ölmeyi hak etmedi. George yardım için yalvardı ve doğrudan göz ardı edildi, bu da siyahların hayatının önemli olmadığını yüksek ve net bir şekilde açıklıyor. George öldürüldü. George, hayatını yavaş ve kasıtlı olarak alan o polise göre bir insan değildi."



Bu durum, ABD'deki polis şiddetinin en son örneğiydi ve sadece Afroamerikalı bir adamın istismar edilişine değil, ölümüne de yol açtı.



