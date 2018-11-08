Curry: "Bucks, dört yıl önceki Warriors'a çok benziyor"

İLGİLİ VİDEO

Stephen Curry, Milwaukee Bucks ekibinin "dört yıl önceki Golden State Warriors'a çok benzediğini" söyledi.Curry, açıklamasındaifadelerini kullandı.Bucks sezona 8-2 ile başladı ve Warriors ise 10-1 serisinde. Warriors, ligin maç başına 123.5 sayıyla en skorer takımı olurken, sonraki sırada 120.0 sayı ile Bucks bulunuyor.