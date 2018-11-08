Curry: "Bucks, dört yıl önceki Warriors'a çok benziyor"

Stephen Curry, Milwaukee Bucks ekibinin "dört yıl önceki Golden State Warriors'a çok benzediğini" söyledi.
Curry, açıklamasında "Buranın dört yıl öncesine çok benziyor. Bir manzara değişikliği bazen çok yardımcı olur. Ufak bir enerji patlaması, küçük bir odak noktası ve perspektif değişikliğiyle, bu ufak şeyler başka bir şeyin kilidini açabilir. Halen çok erken, fakat işi doğru bir şekilde hallediyorlar."
ifadelerini kullandı.
Bucks sezona 8-2 ile başladı ve Warriors ise 10-1 serisinde. Warriors, ligin maç başına 123.5 sayıyla en skorer takımı olurken, sonraki sırada 120.0 sayı ile Bucks bulunuyor.