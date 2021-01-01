Curry: "Bubble'ı izlemek, moralimi en çok bozan şeydi"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, 2020 yılında Orlando'daki bubble'ı izlemenin, son iki yılda moralini en çok bozan şey olduğunu söyledi.



Beş yılda üç şampiyonluk kazandıktan sonra Warriors, Kevin Durant'ın ayrılması ve Klay Thompson'ın büyük sakatlığı sonrasında, sıralamalarda büyük bir düşüş yaşamıştı.



Sonraki iki yıl boyunca Warriors, eski halinden eser kalmayan bir biçimde playofflara katılamamış ve Curry ise, rakipleri şampiyonluk kovalarken evden izlemek zorunda kalmıştı.



Yahoo Sports ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Steph, bu dönemin onun için ne kadar zor olduğunu şöyle açıkladı:



"Bubble'ı izlemek, son iki yılda moralimi en çok bozan şeydi. Bir yandan dinlenmenin güzel olduğunu düşünsem de, öteki yandan o sahnede oynayabilmeyi gerçekten özlemiştim.



Yedi yıldır ilk kez playofflara kalamamıştım. Bunun basketbol tecrübem açısından en düşük nokta olduğunu söyleyebilirim, çünkü oyundan çok uzak hissetmiştim. Basketbolu çok severek oynayan biriyim.



Her oyuncunun bubble'da kendine özel deneyimleri olduğunu biliyoruz, fakat şahsen orada rekabet edebilmeyi çok isterdim."



"HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ!"



Bununla birlikte Curry, bu sezonki performansı için kendine motivasyon veren şeyin son iki yılda aldığı mağlubiyetler olduğunu da sözlerine ekledi:



"Yılın belirli zamanlarında oynamaya alıştığım için, bu durum beni biraz etkilemişti. Ligin zirve sahnesi söz konusu olduğundaki genel anlatılar bir yana, ben daha çok rekabetçi bir açıdan etkilenmiştim. Çünkü ne kadar zevk aldığım aklıma gelmişti.



Bubble'ın farklı olduğunu biliyorum, ama her şeyini bildiğiniz takımları izliyorsunuz. Playofflara ve şampiyonluk kovalamaya hazırlanmanın ne kadar zevkli olduğunu bildiğimiz için, bu durum oldukça zor oluyor. İhtiyacım olan motivasyon da bu. Bu yüzden şu anda içinde bulunduğumuz yolculuğun tadını çıkarıyorum ve işimiz henüz bitmedi."



Klay Thompson ve James Wiseman olmadan bile Warriors, 18-2'lik derecesiyle NBA'deki en iyi takım konumunda.



