Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin ayak bileği sakatlığı rehabilitasyonunda ilerleme kaydettiği ve Cumartesi günü Los Angeles Lakers'a karşı dönebileceği bildirildi.



Warriors, Curry'nin yeniden değerlendirildiğini ve sağ ayak bileği burkulmasının iyileşme sürecinde "iyi gelişme kaydettiğini" duyurdu.



Curry'nin saha içi antrenmanlarına devam etmesine izin verildiği ve Cuma günü Los Angeles'taki antrenman için Warriors'a katılmasının beklendiği kaydedildi. Bu noktada bir kez daha değerlendirilecek olan Golden State yıldızının Cumartesi günkü Lakers maçında parkelere dönebileceği belirtildi.



Curry ayak bileği sakatlığını, Golden State'in geçtiğimiz hafta Chicago Bulls'a karşı aldığı 125-122'lik mağlubiyette geçirmişti. ESPN'den Adrian Wojnarowski, bu sakatlığın "kendisine fazla maça mal olmasının beklenmediğini" söylemiş olsa da, Warriors koçu Steve Kerr daha sonra Curry'nin geçtiğimiz gece Dallas Mavericks'e karşı oynanan karşılaşmada oynamayacağını duyurmuştu.



Golden State için inişli çıkışlı bir sezonda tek istikrarlı figür olan Steph, maç başına 26,9 sayı, 4,9 asist ve 4,4 ribaund ortalamaları yakaladı.





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