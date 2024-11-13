Bu sezon ikinci ayağı düzenlenen NBA Kupası, geride bıraktığımız gece sekiz grup maçıyla başladı.



Stephen Curry, Warriors'ın Chase Center'da ağırladığı Dallas Mavericks'e karşı 12'si son çeyrekte olmak üzere toplam 37 sayı bularak, takımının 120-117'lik galibiyetinin mimarı oldu.



Steph, 27,5 saniye kala attığı üçlükle Warriors'a dört sayılık bir üstünlük sağladı ve maçın sonucunu belirleyen serbest atışlarıyla ise, sezon rekoru olan 37 sayılık bir performans kaydetti.



Curry ayrıca 6 ribaund ve 9 asist yaparken, De'Anthony Melton ve Buddy Hield 14'er sayı kaydetti. Draymond Green ise maçı 11 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle tamamladı.



Mavericks cephesinde Klay Thompson, San Francisco'ya rakip olarak döndüğü ilk karşılaşmada 22 sayıyla sezon rekorunu egale etti. Luka Doncic 31 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle Mavericks'in en skorer ismi olurken, Kyrie Irving ise 21 sayı ve 6 asistle oynadı.



NBA Kupası'nda gecenin diğer sonuçları:



Celtics 116-117 Hawks

Pistons 123-121 Heat

Magic 114-89 Hornets

76ers 99-111 Knicks

Bucks 99-85 Raptors

Jazz 112-120 Suns

Blazers 122-108 T-Wolves



