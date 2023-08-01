Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, NBA'in efsanevi oyuncular Michael Jordan ve LeBron James'e dayanan "GOAT" tartışmasını ele aldı.



Curry, Today'den Willie Geist ile yaptığı bir röportajda, Jordan ve LeBron arasında NBA tarihindeki en iyi oyuncunun kim olduğu tartışmasında kesin bir taraf tutmadı:



"Şahsen birden fazla GOAT olduğunu düşünüyorum. Böyle söylemekten nefret ediyorum ve bu kaçamak bir cevap değil, fakat dönemleri karşılaştırmak çok zor. 'Michael bu dönemde oynasa' ya da 'LeBron o dönemde oynasa' gibi tartışmalara girdiğiniz zaman, haksızlık olabiliyor. Berberlerde tartışması harika bir konu tabii ki ve sonsuza kadar da sürecek gibi."



Curry ayrıca Ray Allen'ın kendisi dışında tüm zamanların en iyi şutör olduğunu belirtirken, Jrue Holiday, Tony Allen ve Ron Artest'i kariyeri boyunca karşılaştığı en sert savunmacılar olarak sıraladı.



Babası Dell'in '90lı yıllar boyunca MJ'e karşı mücadelesini izlemiş olan Steph, yıllar boyunca Jordan'ın Chicago Bulls'tan eski takım arkadaşı Steve Kerr ile birlikte çalışmıştı. Curry ayrıca 2015'ten 2018'e kadar dört sene üst üste NBA Finalinde LeBron'a karşı rekabet etmişti.



