Curry: "Ben Simmons'ın kimseden özür dilemesine gerek yok"

Brooklyn Nets guardı Seth Curry, Ben Simmons'ın "kimseden özür dilemesine gerek olmadığını" söyledi.



Curry, ESPN'e yaptığı açıklamada Simmons'ın Nets ile iyi uyum sağlayacağını belirtirken, ayrıca Simmons'ın Philadelphia 76ers bünyesindeki kimseden özür dilemesi gerektiğine inanmadığını belirtti:



"İş iştir. Sezonun başından beri, insanlar bana Ben'in geri döndüğü takdirde bizden özür dileyip dilememesi gerektiğini soruyordu. Ben bunun iş tarafını anlıyorum; kimseden özür dilemesine gerek yok. Sahadayken işini yapacağını biliyorum. İş açısından ve kişisel açıdan kendisi için en iyisi olduğunu düşündüğü şeyi yaptı.



Ve takımlar da bunu takaslar veya diğer yollarla yapıyorlar. Bu işlerin içinde çok bulundum ve ben şahsen hiçbir şeyi kişisel almıyorum. Sahadayken takım arkadaşıyız ve her şey yolunda. Ve iyi şeyler yapmak için de birbirimize güveniyoruz. Şahsen bana yaptığı olumsuz bir şey olmadı, bu yüzden benim tarafımda bir sorun yok."



Simmons'ın parkelere ne zaman döneceği, henüz takım tarafından duyurulmadı.



