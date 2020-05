Curry: "Belgesel imkanını, takım olarak reddettik"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors ekibinin "The Last Dance" gibi bir belgesel çekmeyi kabul etmediğine sevindiklerini söyledi.



Curry, Golden State'in benzer bir belgesel film tarzı yapmak için girişm yaptığını, ancak takımın bunu reddettiğini belirtti:



"Son beş yılda beş Final serisi maratonundayken, geçen senemizde, kameraların geçen sezonu takip etmeleri için gelen bir fırsatı geri çevirmiştik. Bence doğru karar buydu."



Bu, koç Steve Kerr'ün birkaç hafta önce söyledikleriyle aynı çizgide. The Last Dance'in işlendiği 1997-98 Chicago Bulls ekibinin bir parçası olan Kerr, daha önce Warriors'ın sezonlarını belgelemesinin mantıklı olmayacağını söylemişti.