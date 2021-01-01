Curry: "Başaracak çok şeyim var, kanıtlayacak hiçbir şeyim yok"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, kendisini harekete geçiren ve başarılı olmak için motive eden şeyin ne olduğu hakkında konuştu.



Warriors lideri, muhabirlere şunları söyledi:



"Başaracak çok şeyim var. Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok. Orada ince bir fark var."



Curry, kariyerindeki üç şampiyonluk, iki lig MVP'si, altı All-NBA seçimi, yedi All-Star seçilme başarısı ve bir sayı krallığıyla, Hall of Fame sınıfında yer alma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu sezon ise Warriors'ı playoff yarışında ayakta tutma yolunda ortaya koyduğu 29.7 sayı, 6.3 asist, 5.5 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları ile, yılın MVP adaylarından biri olarak dikkat çekiyor.



Curry'nin hedeflediği başarılardan birkaçının ise bir Finaller MVP'si ödülü kazanmak ve NBA tarihindeki üçlük isabetlerinde tüm zamanların lideri olmak olduğu düşünülüyor. Şu anda listede 2.664 ile ikinci sırada yer alan Steph, zirvedeki Ray Allen'ın 2.973 isabetine giderek yaklaşıyor.



