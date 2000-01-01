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Curry: "76ers ile daha gelişmiş bir rol oynamaya hazırım"

Philadelphia 76ers guardı Seth Curry, Sixers ile daha gelişmiş bir rol oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers guardı Seth Curry, Sixers ile daha gelişmiş bir rol oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Curry'nin, Dallas Mavericks'te sahip olduğuna kıyasla, 76ers ile daha farklı ve daha gelişmiş bir role sahip olması bekleniyor.

Curry, Sixers Wire'a konuştu ve koç Doc Rivers ve Sixers'ın kendisine topu daha sık vermeyi planladığından ötürü, bu mücadeleye hazır olduğunu açıkladı:

"Geçmişte bunu gösterdiğimi düşünüyorum. Sanırım Doc bunu, son birkaç yıldır elimde topla oynama fırsatım olduğunu kasette izleyip gördüğü için söyledi. Bir sürü ikili oyun falan gibi şeyler. Oyun kurmayı seven biriyim. Sanırım bu, bu ekipte ihtiyacımız olan da bir şey, bu yüzden benden istediklerini yapmak için sabırsızlanıyorum."

Curry, 2019-20 sezonunda ortalama %45.2 ve kariyerinde %44.3 isabet ile, NBA'deki en iyi üç sayı şutörlerinden biri.


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