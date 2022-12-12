X

Curlingte İtalya'ya kaybettik

Dünya Gençler-B Curling Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, İtalya'ya yarı finalde 6-5 kaybetti.

Haber; AA
Abone Ol
Curlingte İtalya'ya kaybettik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2022 23:01
Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler-B Curling Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, yarı finalde İtalya'ya 6-5 mağlup oldu.

Türkiye Curling Federasyonunun açıklamasına göre, Lohja kentindeki organizasyonda milli takım, yarı finalde İtalya ile karşılaştı.

Rakibine 6-5 yenilen Türkiye, salı günü A klasmanına yükselme üçüncülük maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ