Curlingte İtalya'ya kaybettik

Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler-B Curling Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, yarı finalde İtalya'ya 6-5 mağlup oldu.
Türkiye Curling Federasyonunun açıklamasına göre, Lohja kentindeki organizasyonda milli takım, yarı finalde İtalya ile karşılaştı.
Rakibine 6-5 yenilen Türkiye, salı günü A klasmanına yükselme üçüncülük maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Curling Federasyonunun açıklamasına göre, Lohja kentindeki organizasyonda milli takım, yarı finalde İtalya ile karşılaştı.
Rakibine 6-5 yenilen Türkiye, salı günü A klasmanına yükselme üçüncülük maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ