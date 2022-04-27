Curlingte ilk galibiyetimizi aldık

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Macaristan'ı 6-3 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Curlingte ilk galibiyetimizi aldık
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26 Nisan 2022 23:36
İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü gününde Çekya'ya 9-7 mağlup olurken Macaristan'ı ise 6-3 yenmeyi başardı.

Cenevre şehrinde devam eden şampiyonada beşinci maçını Çekya'ya karşı oynayan milliler rakibine 9-7 yenilirken, altıncı maçında ise Macaristan'ı 6-3 yendi ve organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

Türkiye bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak.

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