Curlingde uluslararası ilk Türk hakem

Türkiye Curling Federasyonunun ilk uluslararası hakemi Yusuf Dumlu oldu.Dünya Curling Federasyonu tarafından düzenlenen ileri düzey hakemlik kursunu Almanya'da başarıyla tamamlayan ve sertifikasını alan hakem Yusuf Dumlu, federasyonun internet sitesinden camiaya duyuruldu.Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, yaptığı açıklamada, "Yusuf Dumlu uluslararası hakemlik sertifikası alan ilk hakemimiz oldu. Bu kardeşimiz uluslararası müsabakalarda görev alacak." dedi.İleri düzey hakemlik kursu için iki kişinin başvurduğunu anlatan Şebin, "Ancak bir arkadaşımız evraklarını yetiştiremedi. Bunun yanı sıra bir arkadaşımız da buz teknisyeni sertifikası aldı." ifadelerini kullandı.Her yıl bunun sayısını artıracaklarını ifade eden Şebin, "Bizim teklifimiz yönünde bu olay gerçekleşti. Uluslararası federasyon curlingin Türkiye'deki gelişimini görerek bize bu şansı tanıdı." şeklinde görüşlerini aktardı.Öte yandan federasyon başkanı Kenan Şebin, son dönemde çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakalarına dikkati çekerek, "İki yıl önce çocuk koruma kurulu oluşturduk. Bu noktada hassasiyetlerimiz var." diye konuştu.Oluşturdukları kurulla farkındalığa imza attıklarını anlatan Şebin, şunları kaydetti:"Gençlik ve Spor Bakanlığı da bizi takdirle karşıladı. Hem çocukları hem antrenörleri hem de aileleri korumak önemli. Bu konuda çalışma yaptık. Emniyet teşkilatının paylaştığı ilanı sayfamızdan yayınladık. Leyla için Van'da ailesiyle görüştük. Kısa bir sonra da Eylül için de Polatlı'da ailesiyle görüşeceğiz."