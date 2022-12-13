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Curlingde Türkiye'ye bronz madalya

Dünya Gençler-B Curling Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, üçüncü olarak 2023 Dünya Gençler Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Curlingde Türkiye'ye bronz madalya
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13 Aralık 2022 15:34
Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler-B Curling Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, üçüncü olarak 2023 Dünya Gençler Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

Lohja kentinde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncülük maçında Türkiye, İsveç'le karşılaştı. Rakibini 6-5 yenen milli takım, şampiyonayı üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.

Birinci Çin, ikinci İtalya ve üçüncü Türkiye, bu dereceleriyle gelecek yıl düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı.

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