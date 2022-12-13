Curlingde Türkiye'ye bronz madalya

Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler-B Curling Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, üçüncü olarak 2023 Dünya Gençler Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.
Lohja kentinde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncülük maçında Türkiye, İsveç'le karşılaştı. Rakibini 6-5 yenen milli takım, şampiyonayı üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.
Birinci Çin, ikinci İtalya ve üçüncü Türkiye, bu dereceleriyle gelecek yıl düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı.
Lohja kentinde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncülük maçında Türkiye, İsveç'le karşılaştı. Rakibini 6-5 yenen milli takım, şampiyonayı üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.
Birinci Çin, ikinci İtalya ve üçüncü Türkiye, bu dereceleriyle gelecek yıl düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı.
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