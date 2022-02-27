Curlingde Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 2021-2022 Sezonu Curling 1. Lig'den Süper Lig'e Yükselme Müsabakaları tamamlandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Curling Salonu'ndaki müsabakalara 7 ilden 16 kulüp, 20 takım ve 100 sporcu katıldı.



Karşılaşmalar sonucunda kadınlarda Köyceğiz Gençlik Spor Kulübü ile 3200 Akademi Spor Kulübü, erkeklerde ise Erzurum Curling Spor Kulübü ile Tekirdağ Curling Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselmeyi başardı.



Dereceye giren takımların ödüllerini Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekili Murat Akın, yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Güngör Şenses ve protokol üyeleri verdi.



Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, müsabakalara katılan illere, kulüplere ve takımlara teşekkür ederek, Süper Lig'e yükselen ekipleri tebrik etti.





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