Curlingde kadın milliler farklı kazandı!

Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, ilk maçında Slovakya'yı 12-2 mağlup etti.



Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lohja kentinde gerçekleştirilen organizasyonda A Grubu'nda mücadele eden kadın milliler ilk maçında Slovakya ile karşılaştı. Rakibini 12-2 mağlup eden milliler, şampiyonaya galibiyet ile başladı.



Kadın Erkek Milli Takımı, ikinci maçında bu akşam TSİ 20.00'de İtalya ile karşılaşacak.





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