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Curlingde kadın milliler farklı kazandı!

Dünya Gençler-B Curling Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı ilk maçında Slovakya'yı 12-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Curlingde kadın milliler farklı kazandı!
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15 Aralık 2022 16:34
Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, ilk maçında Slovakya'yı 12-2 mağlup etti.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lohja kentinde gerçekleştirilen organizasyonda A Grubu'nda mücadele eden kadın milliler ilk maçında Slovakya ile karşılaştı. Rakibini 12-2 mağlup eden milliler, şampiyonaya galibiyet ile başladı.

Kadın Erkek Milli Takımı, ikinci maçında bu akşam TSİ 20.00'de İtalya ile karşılaşacak.

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