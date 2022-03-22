Curlingde İsviçre'ye mağlubuz

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında İsviçre'ye 8-3 mağlup oldu.
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde devam ediyor. Türkiye, organizasyonun 4. maçında İsviçre'ye 8-3 yenildi.
Türkiye, 5. maçını bugün TSİ 19.00'da Danimarka ile oynayacak.
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde devam ediyor. Türkiye, organizasyonun 4. maçında İsviçre'ye 8-3 yenildi.
Türkiye, 5. maçını bugün TSİ 19.00'da Danimarka ile oynayacak.