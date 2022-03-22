Curlingde İsviçre'ye mağlubuz

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında İsviçre'ye 8-3 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Curlingde İsviçre'ye mağlubuz
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22 Mart 2022 13:17
Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında İsviçre'ye 8-3 mağlup oldu.

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde devam ediyor. Türkiye, organizasyonun 4. maçında İsviçre'ye 8-3 yenildi.

Türkiye, 5. maçını bugün TSİ 19.00'da Danimarka ile oynayacak.

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