Curlingde hedef olimpiyatlara katılmak

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Türkiye'nin kadınlarda dünya sıralamasında ilk 7 ülke arasında yer aldığını belirterek, "4 yıl üst üste bunu korumamız durumunda olimpiyatlara katılacağız. Bu ivmeyi yakalamışken devam etmek istiyoruz." dedi.



Kenan Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, curlingin Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır yapıldığını anımsatarak, "Kadın Milli Takımı'mız, Norveç'te Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısı sayesinde Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katıldı. İlk defa katılmış, bu alanda en iyi ülkelerle yarışmıştık. Aynı başarıyı tekrar edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.



Erkeklerde de aynı başarı için mücadele ettiklerini hatırlatan Şebin, şunları kaydetti:



"Kadınlarda ilk 7 arasında yer aldığımız için Dünya Şampiyonası'na direkt katılma hakkımız var. Erkeklerde de Avrupa'da ilk 6'ya girmemiz durumunda Kanada'da yarışma hakkı elde edeceğiz. Bunu başarmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Bizim amacımız her sene en kötü ilk 7'ye girmek. Çünkü elemeye girmeden direkt yarışmaya katılma hakkı elde ediyorsunuz. Yine 4 yıl boyunca ilk 7'de yer alırsanız direkt olimpiyatlara gidiyorsunuz. O açıdan bu çok önemli. Bu ivmeyi yakalamışken devam etmek istiyoruz. Amacımız dünya sıralamasında üst sıralara çıkmak. Milli sporcularımız ve antrenörlerimiz şu an Erzurum'da büyük bir motivasyonla çalışmalarını sürdürüyor."



"Universiade Kış Oyunları'na Türkiye ilk kez kota aldı"



Kenan Şebin, ABD'de yapılacak Universiade Kış Oyunları'nda Türkiye'nin hem kadınlarda hem erkeklerde ilk kez bir kota aldığını söyledi.



Universiade Kış Oyunları'nın Üniversite Sporları Federasyonu'nun görev alanına girdiğini anımsatan Şebin, "Bizim için önemli olan ülkenin temsil edilmesi. Üniversite Sporları Federasyonu bünyesinde de olsa biz bundan mutluluk duyarız. İnşallah Amerika'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip onlar da madalyalarla dönecekler." ifadelerini kullandı.



Geçen sezondan kalan son Süper Lig maçlarını Erzurum'da tamamladıklarını anlatan Şebin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hem kadınlar hem erkeklerde 2021-2022'den kalma Süper Ligi'mizin maçlarını Erzurum'da yaptık. Böylece geçen senenin sezonunu tamamlamış olduk. Bu sezonu ise kadınlarda İsviçre Basel'de katıldığımız özel turnuvayla başlattık. Türkiye bu organizasyona bugüne kadar katılamıyordu. Davet bile edilmiyordu. Ama son zamanlarda Kadın Milli Takımı'mızın Avrupa Şampiyonası'nın A Ligi'ndeki başarısı, Dünya Şampiyonası'na katılması ve ilk 7'ye girmesi herkesin dikkatini çekti. Bu başarı buralardan davet almamızı sağladı. Biz de katılmak istiyorduk çünkü bu turnuvalara dünyanın en iyi curling takımları ve ülkeleri katılıyor. Geçen hafta da İsviçre'de kadınlar karışık çiftlerde mücadele ettik. Sporcularımız orada günde 3 kez bazen 4 kez müsabakalarda yarıştı. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Antrenör ve sporcularımızın Avrupa Şampiyonası öncesi kendilerini görmeleri açısından iyi oldu. Yine önümüzde TOHM sporcularınızın Riga'da katılacağı bir yarışma var. Kadın millilerimizin katılacağı yine bir başka bir uluslararası turnuva var. Daha sonra Çekya'nın başkenti Prag'da kadın ve erkek millilerimizin birlikte katılacağı bir turnuva var. Oradan 3 günlük bir kampın ardından İsveç'e Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Buranın ardından karışık çiftlerin İskoçya'da bir ön eleme müsabakaları olacak. Burada ilk 3'e girdikten sonra da inşallah Kanada'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacağız."



"Türkiye'de lisanslı sporcu sayımız 1200'ü aştı"



Kenan Şebin, curlingin yaygınlaşması için okullarda öğrencilere öğretilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.



Okulları spora çekmeden başarının gelmeyeceğine inandığını anlatan Şebin, sözlerini şöyle tamamladı:



"Özellikle siz Anadolu Ajansı olarak katkınızla curlingin sesi oldunuz. Hem ulusal ve hem de uluslararası organizasyonlarımızı haberleştirerek büyük katkı sağladınız. Curling camiası olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Şu an ülke geneli lisanslı sporcu sayımız buzda 1200'ü aştı. Curlingi ve kurallarını anlatmak üzere okullar için floor curling diye bir branş açtık. Hemen hemen tüm illerdeki okullarımızda bu branş şu an biliniyor. 2 bine yakın da hakem ve antrenörümüz aktif çalışıyor. Beden eğitimi öğretmenlerimizi özellikler dahil etmeye çalışıyoruz. Çünkü okulları spora çekmeden başarının gelmeyeceğine inanıyorum. Öğrenciler bu sporu yapacak ki branşta ilerleme sağlayalım. Ben de bu kültürden gelen bir insanım. Şu an yaklaşık 5 bin kadar floor curling oynayan öğrencimiz, sporcumuz var. Bu yeterli mi pekiyi, tabi ki değil. Daha çok yayarak arttıracağız. Bu rakamın zamanla 15-20 binlere geleceğine inanıyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ