Curlingde Güney Kore'ye mağlubuz

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, 12. maçında Güney Kore'ye 10-2 mağlup oldu.
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde devam ediyor. Türkiye, 12. maçında karşılaştığı Güney Kore'ye 10-2 yenildi.
Türkiye, 11. maçında İskoçya'nın turnuvadan çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayıldı. Kadın milliler böylece şampiyonada ikinci galibiyetini aldı.
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde devam ediyor. Türkiye, 12. maçında karşılaştığı Güney Kore'ye 10-2 yenildi.
Türkiye, 11. maçında İskoçya'nın turnuvadan çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayıldı. Kadın milliler böylece şampiyonada ikinci galibiyetini aldı.