Curlingde Güney Kore'ye mağlubuz

2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, 12. maçında Güney Kore'ye 10-2 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Curlingde Güney Kore'ye mağlubuz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2022 14:56
Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, 12. maçında Güney Kore'ye 10-2 mağlup oldu.

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde devam ediyor. Türkiye, 12. maçında karşılaştığı Güney Kore'ye 10-2 yenildi.

Türkiye, 11. maçında İskoçya'nın turnuvadan çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayıldı. Kadın milliler böylece şampiyonada ikinci galibiyetini aldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.