Curlingde Danimarka'yı yendik!

A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'yı 7-6 yendi.



Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A kategorisinde Danimarka ile karşılan Kadın Milli Takımı, maçı 7-6 kazandı.



Kadın Milli Takımı, dünkü maçta Çekya'yı ise 7-5 mağlup etmişti.



Milliler 23 Kasım Salı günü İsveç ve Almanya ile karşı karşıya gelecek.



2021 Avrupa Curling Şampiyonası 27 Kasım Cumartesi günü sona erecek.





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