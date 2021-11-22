Curlingde Danimarka'yı yendik!

A Milli Kadın Curling Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'yı 7-6 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Curlingde Danimarka'yı yendik!
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22 Kasım 2021 16:23
A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'yı 7-6 yendi.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A kategorisinde Danimarka ile karşılan Kadın Milli Takımı, maçı 7-6 kazandı.

Kadın Milli Takımı, dünkü maçta Çekya'yı ise 7-5 mağlup etmişti.

Milliler 23 Kasım Salı günü İsveç ve Almanya ile karşı karşıya gelecek.

2021 Avrupa Curling Şampiyonası 27 Kasım Cumartesi günü sona erecek.


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