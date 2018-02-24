2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda ABD, erkekler curling takım finalinde İsveç'i 10-7 yenerek altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 15. gününde, erkekler curling finalinde ABD ile İsveç karşı karşıya geldi.
John Shuster, Tyler George, Matt Hamilton, John Landsteiner ve Joe Polo'dan kurulu ABD, İsveç'i 10-7 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. İsveç ise gümüş madalyada kaldı.
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Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 15. gününde, erkekler curling finalinde ABD ile İsveç karşı karşıya geldi.
John Shuster, Tyler George, Matt Hamilton, John Landsteiner ve Joe Polo'dan kurulu ABD, İsveç'i 10-7 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. İsveç ise gümüş madalyada kaldı.
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