Curling'te Türkiye, istediği skorları alamadı

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşında kadınlarda ilk, erkeklerde ise ikinci gün maçları tamamlandı. Kadınlardaki ilk maçında Japonya'ya 17-4 yenilen Türkiye, erkeklerdeki ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'a 15-2 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Curling'te Türkiye, istediği skorları alamadı
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06 Mart 2024 23:57
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşında kadınlarda ilk, erkeklerde ise ikinci gün maçları tamamlandı.

Karşılaşmalar, Erzurum Curling Salonu ile Sürat Pateni Salonu'nda yapıldı.

Kadınlardaki ilk maçında Japonya'ya 17-4 yenilen Türkiye, erkeklerdeki ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'a 15-2 mağlup oldu.

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