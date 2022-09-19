Curling Süper Lig'de şampiyonlar belli oldu!

Erkeklerde Çelebi SK, kadınlarda ise Erzurum TEİAŞ SK takımları şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Curling Süper Lig'de şampiyonlar belli oldu!
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19 Eylül 2022 20:27
Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Süper Lig final maçları tamamlandı.

Erzurum Curling Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 11 kulüpten yaklaşık 150 sporcu katıldı.

Erkeklerde Çelebi SK, kadınlarda ise Erzurum TEİAŞ SK takımları şampiyon oldu.

Organizasyonda dereceye giren takımlar şöyle:

- Erkekler:

1- Çelebi SK

2- Kuzey Yamacı SK

3- Karbeyaz SK

- Kadınlar:

1- Erzurum TEİAŞ SK

2- Kuzey Yamacı SK

3- Narman SK

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