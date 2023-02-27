Curling sporunda milliler Norveç'e diş geçiremedi

Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde mücadele eden Türkiye, Norveç'e 9-5 mağlup oldu.
Almanya'nın Füssen kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, üçüncü maçında Norveç ile karşılaştı.
Rakibine 9-5 yenilen Genç Erkek Milli Takımı, böylece organizasyondaki üçüncü karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.
Milliler, dördüncü maçında 27 Şubat Pazartesi günü Çin ile karşılaşacak.
Almanya'nın Füssen kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, üçüncü maçında Norveç ile karşılaştı.
Rakibine 9-5 yenilen Genç Erkek Milli Takımı, böylece organizasyondaki üçüncü karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.
Milliler, dördüncü maçında 27 Şubat Pazartesi günü Çin ile karşılaşacak.
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