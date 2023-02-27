Curling sporunda milliler Norveç'e diş geçiremedi

Almanya'da düzenlenen Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Norveç'e 9-5 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Curling sporunda milliler Norveç'e diş geçiremedi
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27 Şubat 2023 00:11
Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde mücadele eden Türkiye, Norveç'e 9-5 mağlup oldu.

Almanya'nın Füssen kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, üçüncü maçında Norveç ile karşılaştı.

Rakibine 9-5 yenilen Genç Erkek Milli Takımı, böylece organizasyondaki üçüncü karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.

Milliler, dördüncü maçında 27 Şubat Pazartesi günü Çin ile karşılaşacak.

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