Curling sporunda milliler Norveç'e diş geçiremedi

Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde mücadele eden Türkiye, Norveç'e 9-5 mağlup oldu.



Almanya'nın Füssen kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, üçüncü maçında Norveç ile karşılaştı.



Rakibine 9-5 yenilen Genç Erkek Milli Takımı, böylece organizasyondaki üçüncü karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.



Milliler, dördüncü maçında 27 Şubat Pazartesi günü Çin ile karşılaşacak.





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