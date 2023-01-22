Curling Milli Takımı'nın EYOF'taki hedefi madalya

İtalya'da dün başlayan Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'nde (EYOF) mücadele edecek Curling Milli Takımı sporcuları, organizasyonda madalya kazanacaklarına dair umutlu olduklarını belirtti.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Friuli Venezia Giulia bölgesinde devam eden organizasyonda curling branşında Türkiye'yi antrenör Sadık Topaloğlu gözetiminde Burcu Haşıl, Melisa Cömert, Muhammed Taha Zenit ve Mustafa Kantar temsil edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Curling Milli Takımı sporcuları, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali için çok verimli bir hazırlık dönemi geçirdik. Birbirinden güçlü rakiplerle mücadele edeceğiz. İtalya'ya çok iddialı geldik. Beklentileri karşılayıp ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz. EYOF 2023'de altın madalya için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Türkiye'yi 24 milli sporcu temsil ediyor



Trieste'de gerçekleştirilen açılış töreninde Türk bayrağını milli kısa kulvar sürat patenci Muhammed Bozdağ, organizasyonun sembolik ağacını ise milli alp disiplini sporcusu Defne Akgerman taşımıştı.



Friuli Venezia Giulia'nın yanı sıra komşu ülkelerin Spittal (Avusturya) ve Planica (Slovenya) bölgelerinde 28 Ocak'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi 9 farklı branşta 11'i kadın ve 13'e erkek olmak üzere 24 milli sporcu temsil ediyor.





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