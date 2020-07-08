Curling Milli Takımı, buz pistindeki antrenmanlara başladı

Curling Milli Takımı, tadilatı tamamlanan Erzurum Curling Salonu'nda antrenmanlara başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Curling Milli Takımı, buz pistindeki antrenmanlara başladı
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08 Temmuz 2020 14:34
Curling Milli Takımı, tadilatı tamamlanan Erzurum Curling Salonu'nda antrenmanlara başladı.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcuların, Erzurum Curling Salonu'nun tadilatının tamamlanmasıyla buz pistinde ilk antrenmanını yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşmenin ardından, olimpiyatlara hazırlanan milli sporcuların, 1 Haziran'da Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin atletizm pistinde kuvvet ve kondisyon çalışmalarına başladığı da aktarıldı.



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