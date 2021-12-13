Curling'de Kadın Milli Takımı İskoçya'yı farklı yendi!

Kadın Milli Takımı, Hollanda'da devam eden 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde son Avrupa şampiyonu İskoçya'yı 7-3 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Curling'de Kadın Milli Takımı İskoçya'yı farklı yendi!
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13 Aralık 2021 13:51
Curling Kadın Milli Takımı, 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde İskoçya'yı 7-3 mağlup etti.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'da devam eden olimpiyat elemelerinde milli takım, üçüncü müsabakasında son Avrupa şampiyonu İskoçya karşısında 7-3'lük galibiyete imza attı.

Elemelerde Estonya'ya 12-11 yenilen milliler, Güney Kore'yi ise 12-7 mağlup etmişti. Böylece Türkiye, üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etmiş oldu.

2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde bugün iki maç yapacak Türkiye, Letonya ve Almanya ile karşı karşıya gelecek.


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