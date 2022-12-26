Curling 2022'de Türkiye'de zirveye ulaştı

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, 2022 yılının kendileri için oldukça başarılı geçtiğini söyledi.



Kenan Şebin, AA muhabirine, federasyonun 2022 yılındaki çalışmaları ve 2023 hedeflerini anlattı.



Curling branşında başarılı olan ülkelerle rekabet ettiklerini belirten Şebin, "Avrupa'da ilk 6, ilk 7'ye girmemiz lazım. Karışık çiftlerde dünyada ilk 13'e girmemiz lazım. Aynı şekilde dünyanın en iyi 13 ülkesi Dünya Curling Şampiyonası'nda yarışabiliyor. Dolayısıyla biz 6 yıllık federasyonuz ama yüzyıllardır bu işi yapan ülkelerle şu an başa baş mücadele etme noktasına geldik." dedi.



Şebin, gelecek yıl Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecekleri için mutlu olduklarını belirterek, federasyon olarak büyük hedefler koyduklarını dile getirdi.



Sporcuların Erzurum'da hazırlıklarına devam ettiğini kaydeden başkan Şebin, "2022 yılı dediğimizde pandemiden çıkış sürecinden bahsetmeden olmaz. Biz dünyanın tamamen sıkıntılı olduğu, tüm faaliyetlerin durduğu zaman, pandeminin ilk gününden son gününe kadar faaliyetlerimize hiç ara vermedik. Gerekli tedbirleri alıp bugüne geldik. Sadece 2021 Süper Lig müsabakalarını ötelemiştik, bu da pandemiden değil salonumuzdaki teknik aksaklıklardan dolayı. Onu da bu sene yaptık." diye konuştu.



"2022'de hedeflerimizin de üzerine çıktık"



Şebin, 2022 yılı müsabakalarını tamamladıklarını anımsatarak, oldukça verimli bir yılı geride bıraktıklarını anlattı.



Bu kapsamda gelecek yılki şampiyonalara hazırlandıklarını ifade eden Şebin, "Tarihimizin en parlak yılını geçirdik. Büyük kadınlar, büyük erkekler, karışık çiftler ve genç erkeklerde tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde etti. Bu çok zor bir şey. 2022 sonunda hem Avrupa hem de dünya şampiyonaları bitti. Hem ulusal hem de uluslararası müsabakalar çok verimli geçti. Hedeflerimizin de üzerine çıktık." ifadelerini kullandı.



Önlerinde Dünya Şampiyonası olduğunu anımsatan Şebin, "Dünya Şampiyonası, 2023'ün başında düzenlenecek. Önümüzdeki yıldan itibaren bu seviyede kalıcı olmak istiyoruz. Çünkü olimpiyat kota elemeleri mücadelemiz de başlayacak." şeklinde konuştu.









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