Cunup abdest nasıl alınır? Gusül abdesti nasıl alınır?

İslam dininin temel bileşeni olan abdest, ibadetlerimizi ifa edebilmemiz için önemli bir konudur. Bu nedenle abdest alınış şeklini ve gusül alınış şeklini anlamak çok önemlidir. Cunüpken abdest almak konusunda çoğumuzun kafası karışıktır. Cünüp abdesti nasıl alınır ve gusül abdesti nasıl alınır konusunun yanı sıra cunupken abdest almak konusunda da size bir özet geçeceğiz.İslam dininde abdestin önemi büyüktür. Cünüp abdesti almak için, el, yüz, kulaklar ve ayak parmakları ile başlayarak vücudun her yerine temiz bir şekilde sıvı ile durulanması gerekir. Gusül abdesti almak ise temizlenmiş bir ortamda tövbe niyetiyle üç kez yüzme şeklinde bedenin tamamen suya batırılmasıdır.Şartların tamamlanması halinde cumanın farz olduğu zamanlarda, öncelikle cunupla birlikte gusül abdesti de alınmalıdır. Bu arada unutulmaması gereken bir husus şudur ki; erkekler için gusül farddır yani vacip olup olmadığına bakmaksızın her erkeğin mutlaka temizlenip, taharetli hale gelmesi farzdır. Ancak kadınlar için ise durum biraz daha farklİştir. Zira kadınlar sadece mest olurlarsa ve meni çekmeye başladıysa mutlaka gusülde temizlenmelidirler.Cünüp abdesti almak için öncelikle ellerimizi temizleyerek yıkanmalıyız. Ardından burnumuzu üflemek suretiyle iki burun deliğimizi şeytan kovmak amacıyla temizlemeliyiz. Son olarak da, başlarımızı, kollar ve bacaklarımızdan başlayarak vücut bölgelerimize bolca su akarken baştan aşağıya doğru eritme hareketleriyle abdest almaya devam etmeliyiz.Cünüpken abdest alınamaz. Cünüp olan bir kişi, cünüp olduğu süre boyunca namaz kılamaz ve ibadet edemez. Ancak cünüp olduğu süre bitiminde gusül (temizlenme) abdesti alarak cünüplük durumunu sona erdirebilir. Daha sonra normal abdest alarak namaz ve diğer ibadetlerine devam edebilir.Cünüpken abdest alınması caiz değildir. Cünüp olan bir kişinin abdest alması, namaz ve diğer ibadetleri yapması mekruhtur. Cünüplük durumu giderilmeden önce gusül (temizlenme) abdesti alması gerekir. Gusül abdesti alındıktan sonra normal abdest alınabilir ve namaz ve diğer ibadetler yapılabilir.Gusül abdestini alabilmek için cunup abdestini almalar gerekir. Gusul abdestinin farz olduğu durumlar ise; namaz kılan bir kişinin cismanî olarak temizlenmesiniGusül abdesti, genel olarak cinsel ilişkiye girmeden önce alınması gereken bir tür temizliktir. Müslümanlar, bu temizliği yapmak için çeşitli yollar kullanabilirler. Bazıları duş alarak başlamayı tercih ederlerken, bazıları da el ve ayaklarını temizlemekten başka bir şey yapmaz. Fakat her durumda, cunupla birlikte gusül abdesti almayan kimse müslüman olamaz.Gusül abdesti için en az 3 litre su kullanmalısınız. Bu suyun tamamıyla vücudunuzu kaplayacak şekilde olmasına dikkat etmelisiniz. Gusül abdesti sadece cilt yüzeyini değil, aynı zamanda tüylerin altındaki deriyi de temizlemeniz gerektiğinden dolayı bu kadar fazla su kullanmanız gerekmektedir.Gusül abdesti almak için öncelikle sağ elinizle veya kullanacağınız bez ile baştan aşağıya vücudunuzu silmelisiniz. Sonrasında temiz suyla cilt yüzeyine, tüylerin altındaki deriye ve arka kulak kanalına masaj yaparak temizliği sağlamalısınız. Daha sonra baş, ayak tabanları ve el bileklerinin arkasındaki alanlarla da durulama işlemi yapmalısınız. Kuruyan vücuda yeniden sürmek gerekebilir. Gusül abdesti aldıktan sonra, temiz bir bez ile cildinizi ovuşturarak kurutmalısınız.Niyet etmek (namaz veya diğer ibadet için abdest almaya karar vermek)Ağzı yıkamak (3 defa)Burun temizlemek (3 defa)Kolları yıkamak (3 defa)Baş ve ayakları yıkamak (1 defa)Abdest alınan bölgeleri kurulamakTesettür (namaz için gerekli olan örtünme)Niyet etmek (namaz kılmaya karar vermek)Tekbir getirmek (Allah'u Akbar demek)Namaz kılmakCünüpken abdest almak için öncelikle cünüp olduğunuzu kabul etmeniz gerekir. Cünüp olmak için bir kimseyi üç şey yapması lazımdır: 1) spermin/ejakulatın dışarı çıkması, 2) idrar yolundan spermin/ejakulatın dönmesi ve 3) vajina ile temasa geçmesi. Bu üç şeyden herhangi biri gerçekleştiğinde birey cünüp olur. Ancak, unutulmaması gerekir ki cinsel birleşmeden sonra sadece idrar yolundan gelen spermin/ejakulat dönmesiyle birlikte cünup olunamaz, bu durumda kişi tamamen temizdir. Gusül abdestinin farz olduğu haller ise şunlardır: 1) nifas (doğumdan sonra kanama), 2) eşcinsel ilişkiye girmek, 3) iftira (yalanın kötülüğünden korunmak), 4) mekruh yani tercih edilmeyen hallerde (örneğin, cinsel ilişki sonrasında). Cünüpken abdest almak için gusle başlamalısınız. Ayrıca, bu durumda idrar yolundan gelen spermin/ejakulat temizlenmesi için özel bir tür abdest almak da gerekebilir.Cünüp abdesti, sadece cünüp olunan bir kişinin kullanabileceği bir abdest türüdür. Cünup olunan kişi, cünüp olduğunu fark edene kadar bekleyebilir veya hemen abdest alabilir. Gusül abdesti ise, cismin tüm vücuduna su dökmeye denir. Cismin banyo yapılmasıyla temizlenmesine gusul denir. Gusül, bazen sadece eller ve yüzler için de kullanılır. Bu nedenle, cunupken abdest almanın faydalarından bahsedeceğiz. ruh sağlığını artırabilir ve manevi kalkanlar oluşturarak daha güçlü hale gelebilir.Son olarak, cunupken abdest almanın faydalarından bahsedersek, bu abdest ile hem fiziksel hem de zihinsel temizlik sağlanmaktadır. Bu da kişinin daha sağlıklı ve dengeli bir hayat sürmesini kolaylaştıracaktır.Cünüpken abdest almanın öncelikle faydası, cünüp olan kişinin maddi ve manevi temizliğini sağlamadır. İslamiyette, cünup olunan herkesin gusul abdesti alması gerekmektedir. Cünup olunan kişi, cismindeki tüm kötülüklerden arındırılmak için gusul abdesti almalıdır. Bu da vahyi ve sunnete uygun bir şekilde yerine getirilmelidir.Ayrıca, cunupken abdest almanın diğer bir faydası da ruh sağlığı ve insana manevi kalkandır. Bu konuda Kuran-Tevrat'ta da bazen bahsedilmektedir. Cunnup olan herkes, abdest alarak manevi bir kalkan oluşturur. Bu da ona güç ve direnç sağlar.Öncelikle şunu bilmelisiniz ki cunnupken abdest almak mekruhtur. Yani yapmayacağınız bir şeydir ama yine de yapabilirsiniz.- Cunnup olduktan sonra ilk önce cisminize su dökerek temizlenebilirsiniz. Bu sayede cisminizden çıkan bütün kirler, mikrop ve bakteriler temizlenmiş olur.- Ayrıca cunnupken abdest almak size manevi olarak huzur verir. İbadet ederken özellikle tövbe etmiş veya pişmanlık duymuşsanız, bu tür bir abdest almak sizi manevi olarak rahatlatacaktır.- Cunnupken abdest almak aynı zamanda namaz için de faydalıdır. Namazda ilk yapman gereken şey cisminize su dökmektir ve bu sayede dualar kabul olma şansın artar.- Son olarak, cunnupken abdest almak kalp temizliği sağlayacaktır. İyi ve kötü düşüncelerin aklınızdan çıkmasına yardımcı olacak ve bilinçaltınızda kaybolmuş olan duaları hatırlamanıza yardımcı olacaktır.Görüldüğü gibi, cunnupken abdest almak birçok faydası vardır. Ancak cunnup olunan kişinin durumu ve kalbi ne olursa olsun, bu tür bir abdest almak sadece Allah'a ibadet etme amacıyla yapılmalıdır.